Wie schon das Hinspiel blieb auch das Duell in London lange zerfahren und von vielen Zweikämpfen, Fehlpässen und Fouls geprägt – Schiedsrichter Clément Turpin verteilte schon in den ersten 20 Minuten drei Gelbe Karten an Tottenham.

Zu echten Torchancen kam in der ersten Hälfte kein Team, für Mailand kam ein Abschluss von Junior Messias nach einer Freistoßvariante noch am nächsten. Sein Schuss ging zwei Meter am langen Pfosten vorbei (18. Minute). Tottenham blieb im Spiel nach vorne ideenlos, einen abgefälschten Schuss von Harry Kane konnte Torhüter Mike Maignan mit dem Fuß klären (35.).