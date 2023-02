Der Tabellenletzte Schalke 04 tritt um 15.30 Uhr bei Union Berlin an. Die Unioner können bei einem Erfolg den FC Bayern München an der Tabellenspitze ablösen. In der dritten Liga empfängt Rot-Weiss Essen um 14 Uhr die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund. In der Bundesliga kommt es am 11. März zur Begegnung zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund.