Nach dem Sieg im Relegationshinspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden kam es für Anhänger des FC Ingolstadt an der Autobahn A3 zu unschönen Szenen: Am späten Freitagabend fuhren zwei Busse mit Anhängern des Klubs auf eine Raststätte in der Nähe von Würzburg, als einige der Insassen von unbekannten teilweise vermummten Personen angegriffen wurden.

Der Verein schrieb in einer Mitteilung, bei den Übergriffen wurden drei Personen verletzt, von der eine in die Notaufnahme musste, dort aber wieder entlassen werden konnte. In den Bussen hätten sich jeweils sowohl Fans als auch Mitarbeiter der Verwaltung aufgehalten, die von "blau-weiß maskierten Personen" überfallen worden seien. Auch Fanutensilien seien "gewaltsam entwendet" worden.

Die Polizei Würzburg-Biebelried bestätigte dem SPIEGEL den Vorfall. Zum gestrigen Zeitpunkt sei jedoch nur eine Person als verletzt gemeldet worden. Dies geschah nicht gegenüber den Beamten vor Ort, sondern etwa 20 Kilometer nach der Weiterfahrt. Der Mann sei stark alkoholisiert gewesen, teilte die Polizei mit.

Gegen die Täter wird ermittelt

Zur Art der Vermummung und der Anzahl der Täter konnte die Polizei keine Angaben machen. Ob möglicherweise eine rivalisierende Fangruppe für den Vorfall verantwortlich sei, konnte sie weder bestätigen noch dementieren. Die Angreifer flüchteten unerkannt.

"Was hier vorgefallen ist, kann einfach nicht sein, so ein Verhalten ist nicht zu akzeptieren. Wir verurteilen das, was diese vermeintlichen 'Fußballfans' getan haben, aufs Schärfste und werden alle rechtlichen Mittel ausschöpfen, um sie zu identifizieren", wird FCI-Geschäftsführer Franz Spitzauer in der Mitteilung zitiert.

An einer Anzeigenerstattung habe laut der Polizei bisher kein Interesse bestanden. Die Ermittlungen seien aufgenommen worden. Der FC Ingolstadt war auf Anfrage zunächst nicht zu erreichen.