Eriksen hatte am 12. Juni 2021 in Kopenhagen in der ersten Halbzeit des EM-Spiels gegen Finnland (0:1) einen Herzstillstand erlitten und war auf dem Spielfeld zusammengebrochen. Weil ihm in der Folge ein Defibrillator am Herzen eingesetzt wurde, durfte er nach seiner Genesung nicht mehr weiter für seinen damaligen Klub Inter Mailand spielen. Im Februar wechselte Eriksen deshalb zum Londoner Klub FC Brentford in die Premier League, bereits im März gab er sein Comeback in der dänischen Nationalelf. Beim 2:1-Sieg in der Nations League gegen Weltmeister Frankreich gehörte er am Freitagabend zur Startelf.