Körperliche Gewalt gegen Schiedsrichter gibt es auf deutschen Fußballplätzen immer wieder, das geht aus mehreren Umfragen unter Unparteiischen und Lageberichten hervor. Seit 2014 lässt der Deutsche Fußball-Bund seine Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter ein Lagebild erstellen. So wurden in der Saison 2021/2022 von 1.455.416 ausgetragenen Begegnungen 1.219.397 in einem Online-Bericht erfasst. Es wurden dabei 5.582 Vorfälle gemeldet, davon 3.544 Gewalthandlungen und 2.389 Diskriminierungen.