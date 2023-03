Es ist das erste Verbot dieser Art

Der Mann hat am 14. Oktober vergangenen Jahres über Instagram eine Nachricht an Toney geschickt, in der es auch um die Hautfarbe des Spielers ging. Toney machte die Beleidigungen auf seinem Account öffentlich, daraufhin ermittelte die Polizei und machte den Absender ausfindig. Der Beschuldigte räumte die Nachricht, die laut einem Richter »außergewöhnlich beleidigend« und mit »rassistischen Untertönen« formuliert war, vor einem Gericht in Newcastle ein.