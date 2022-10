Vom Start weg zeigten die Gastgeber keinerlei Ermüdungserscheinungen, obwohl der 1. FC Köln noch am Freitag beim tschechischen FC Slovacko in der Conference League hatte spielen müssen. Die Partie war wegen dichten Nebels am Donnerstag nicht zu Ende gebracht worden, die Kölner hatten sich erfolglos um eine Verlegung der Partie gegen Hoffenheim bemüht und mussten einen Tag weniger zur Regeneration in Kauf nehmen.