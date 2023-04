Beide Teams spielten gegen eine Negativserie an: Gladbach war seit vier Spielen ohne Sieg, Köln bereits seit fünf. Der FC, mit drei Wechseln in der Startelf nach dem 1:6 in Dortmund, hatte den besseren Start: Nach einem katastrophalen Pass im Aufbau rannten die Gladbacher in einen Konter, an dessen Ende Davie Selke an VfL-Torhüter Jonas Omlin scheiterte. Gerade einmal 80 Sekunden waren da gespielt.