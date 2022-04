Der 1. FC Köln bleibt an den Europapokalplätzen dran: Im Rheinderby gewannen die Kölner 3:1 (3:0) bei Borussia Mönchengladbach . Anthony Modeste (5. Minute), Florian Kainz (20.) und Dejan Ljubicic (34.) trafen im Bundesliga-Abendspiel für die Kölner, Breel Embolo verkürzte spät (85.). Durch den Sieg springt Köln vorerst auf Rang sechs, kann aber noch von Hoffenheim und Union Berlin überholt werden, die jeweils am Sonntag spielen.

Zum einen lag es daran, dass man den Kölnern im Aufbau zu viele Räume gab. Vor dem Führungstreffer konnte Jonas Hector den Ball entspannt bis ins Mittelfeld tragen und einen Pass in die Spitze spielen. Am Ende war es Florian Kainz, der Anthony Modeste dessen 16. Saisontor auflegte (5.). Zum anderen wurden die Kölner wiederholt durch Ballgewinne in der gegnerischen Hälfte gefährlich, wie vor dem 2:0 durch Florian Kainz (20.), dem eine Kombination vorausgegangen war, die es Kainz erlaubte, nur noch einzuschieben.

Strittiges 3:0

Etwas strittiger lief es in der 34. Minute ab: Erneut war es der starke Kainz, der im Mittelfeld in einem Duell der gestreckten Beine mit Matthias Ginter den Ball gewann und Modeste auf die Reise schickte, der wiederum den Treffer von Dejan Ljubicic vorbereitete. Ginter, der nicht gegen den Ball, sondern lediglich in die Stollensohle von Kainz trat, blieb verletzt liegen und musste fluchend ausgewechselt werden, nachdem ihm Schiedsrichter Deniz Aytekin nach Ansicht der Videobilder erklärt hatte, warum das Tor zählte.

Nun war es nicht so, dass Gladbach gar nicht gefährlich wurde. Die wenigen Chancen, meist Koproduktionen von Breel Embolo und Jonas Hofmann (28./60.), glitten knapp am Pfosten vorbei. In einer intensiven zweiten Hälfte, die viele Unterbrechungen zur Folge hatte, wurde die Borussia aber nie zwingend. Unter dem Eindruck der drohenden deutlichen Derbyniederlage verließen die ersten Heimfans bereits in der 79. Minute in Scharen das Stadion und verpassten den Ehrentreffer durch Embolo (85.).