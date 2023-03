Mit dem Sieg rettete Trainer Pellegrino Matarazzo nicht nur vorerst seinen Job, Hoffenheim verließ damit die Abstiegsränge und steht auf Platz 15. Hertha rutschte hinter die Sinsheimer auf Platz 16 zurück.

Hoffenheim war von Beginn an aktiver und ging in der 24. Minute verdient in Führung. Hertha-Profi Tolga Cicergi sprang nach einem Eckball der Ball deutlich an die Hand, im Vergleich zu vielen umstrittenen Entscheidungen in der jüngeren Vergangenheit war dieser Elfmeter klar. Kramaric verwandelte sicher in die Tormitte. Das durfte er in der 36. Minute wiederholen, diesmal hatte Herthas Filip Uremovic Hoffenheims Ilhas Bebou im Strafraum gefoult, wieder blieb Kramaric am Elfmeterpunkt cool.