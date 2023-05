Fußball-Bundesliga 6:0 – Dortmund zerlegt Wolfsburg und bleibt an den Bayern dran

Dabei ging die Mannschaft von Trainer Niko Kovac nach zuletzt zwei Siegen bei einem Torverhältnis von 8:1 selbstbewusst in die Partie, in Dortmund entwickelte sich ein temporeiches Spiel. Der BVB aber brachte diesmal die Effizienz auf den Platz, die ihm in der Vorwoche beim Remis in Bochum noch abgegangen war: Nach einer Spielverlagerung von Emre Can schlug Julian Ryerson eine Flanke ins Zentrum. Die Hereingabe wurde noch deutlich abgefälscht, landete aber trotzdem auf dem Kopf von Adeyemi, der sich mit starker Sprungkraft gegen den acht Zentimeter größeren Josuha Guilavogui durchsetzte und zur Führung einköpfte (14.).