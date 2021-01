Borussia Dortmund Axel Witsel erleidet Achillessehnenriss und fällt monatelang aus

Was am Samstag vermutet wurde, ist nun Gewissheit: Borussia Dortmund muss den Rest der Saison auf Axel Witsel verzichten. Die Diagnose nach dem 3:1-Sieg beim RB Leipzig gefährdet auch seine Teilnahme an der EM im Sommer.