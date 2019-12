Nach seinem harten Foul ist Schalkes Torwart Alexander Nübel für vier Bundesligaspiele gesperrt worden. Das DFB-Sportgericht hat die Strafe in einer Mitteilung bestätigt. Zuvor hatten die "Bild"-Zeitung und der "Kicker" darüber berichtet. In dem DFB-Urteil heißt es, Nübel wurde mit einer Geldstrafe in Höhe von 12.000 Euro belegt.

Der 23 Jahre alte Nübel war am Sonntag beim 1:0 (0:0) gegen Bundesliga-Kontrahent Eintracht Frankfurt Gegenspieler Mijat Gacinovic mit gestrecktem Bein und den Stollen voran gegen die Brust gesprungen. Nübel sah die Rote Karte (66. Minute), Gacinovic wurde ausgewechselt und ins Krankenhaus gebracht. Der Frankfurter erlitt bei dem Foulspiel eine schwere Rippenprellung. Nübel hatte sich später bei Gacinovic entschuldigt.

Der DFB hat das Foul als rohes Spiel gewertet, definiert ist das wie folgt: "Roh spielt, wer rücksichtslos im Kampf um den Ball den Gegner verletzt oder gefährdet." Hier sind Strafen zwischen zwei Wochen und bis zu sechs Monaten möglich. Für Nübel war es nach einer Roten Karte in der Vorsaison gegen Mönchengladbach (Notbremse) bereits der zweite Platzverweis im Profibereich.

Nübel verpasst damit die beiden letzten Spiele des Jahres in Wolfsburg am Mittwoch (20.30 Uhr) und gegen den SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr, beide Spiele im SPIEGEL-Liveticker) sowie die beiden ersten Duelle der Rückrunde gegen Borussia Mönchengladbach und beim FC Bayern München. Markus Schubert dürfte Nübel in den kommenden Partien vertreten, der 21-Jährige war im Sommer aus Dresden zum aktuellen Vierten der Bundesliga gewechselt.