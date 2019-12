Der 15. Spieltag in der Fußball-Bundesliga endet mit einem Aufreger. Beim 1:0 (0:0)-Erfolg des FC Schalke über Eintracht Frankfurt sah S04-Torwart Alexander Nübel nach einem Tritt mit offener Sohle gegen den Brustkorb von Mijat Gacinovic die Rote Karte. Das Schalker Siegtor erzielte Benito Raman (53. Minute), der Klub ist dadurch Vierter (28 Punkte), Frankfurt steht auf Platz zwölf (18).

Der Aussetzer von Nübel ereignete sich in der 66. Minute. Der Schalker Keeper war bei einem langen Pass weit aus seinem Tor gekommen, um den Ball abzufangen. Allerdings kam er zu spät und streckte stattdessen Gacinovic im vollen Lauf nieder. Für beide Spieler ging es nach diesem harten Zusammenprall nicht weiter: Nübel sah die Rote Karte und ihm droht nun eine längere Sperre, Gacinovic blutete und musste ausgewechselt werden. Ersatzkeeper Markus Schubert kam für Amine Harit und ging ins Schalker Tor.

Für Schalke war das nicht der einzige Verlust an diesem Abend, bereits in der ersten Hälfte musste Trainer David Wagner auf einen Ausfall von Weston McKennie reagieren. Der 21-Jährige ging nach einem Luftduell mit Bas Dost zu Boden und fiel dabei auf die linke Schulter (13.). McKennie musste für mehrere Minuten behandelt werden und wurde anschließend mit einer Trage vom Platz gebracht, dabei feierte das Schalker Publikum den US-Amerikaner mit Sprechchören. Barcelona-Leihgabe Juan Miranda kam für ihn.

Verdacht auf Schulterluxation (ausgekugelte Schulter) bei Schalkes McKennie. Bundesliga-Schnitt sind 66,4 Tage Pause. Schwankt aber sehr. Die Frage ist, ob OP nötig oder nicht. #Bundesliga #S04 #S04SGE — Fußballverletzungen (@fbinjuries) December 15, 2019

Der Pressesprecher des FC Schalke sagte gegenüber "Sky", es bestehe der Verdacht auf eine ausgekugelte Schulter. Noch steht eine offizielle Diagnose und die Länge des Ausfalls aus. Vor der Winterpause trifft Schalke am Mittwoch auf Wolfsburg (20.30 Uhr) und am Samstag auf Freiburg (15.30 Uhr, beide Spiele im SPIEGEL-Liveticker), danach geht die Bundesliga am 17. Januar mit dem 18. Spieltag weiter.

FRIEDEMANN VOGEL/EPA-EFE/REX Schalkes Weston McKennie muss vom Platz transportiert werden

McKennie war kurzfristig in die Innenverteidigung gerückt, nachdem neben Salif Sané und Benjamin Stambouli auch noch Matija Nastasic ausgefallen war. Trotz personeller Sorgen in der Abwehr hatte S04 gegen harmlose Frankfurter meist leichtes Spiel. Kurz vor der Pause hätte Raman sogar das Schalker 1:0 erzielen können (42.), der Führungstreffer gelang ihm dann in der zweiten Hälfte mit einem Schuss aus halblinker Position. Auch in Überzahl kam Frankfurt nicht mehr zum Ausgleich.

Schalke 04 - Eintracht Frankfurt 1:0 (0:0)

1:0 Raman (53.)

Schalke: Nübel - Kenny, Kabak, McKennie (13. Miranda), Oczipka - Mascarell - Caligiuri, Serdar - Harit (69. Schubert) - Raman (77. Burgstaller), Matondo

Frankfurt: Rönnow - Touré (82. Durm), Hinteregger, Ndicka - Torro - Chandler, Sow, Rode (55. Kamada), Kostic - Gacinovic (70. Paciencia), Dost

Schiedsrichter: Zwayer

Gelbe Karten: Harit / Rode, Kostic, Torro, Ndicka

Rote Karte: Nübel (66.)

Zuschauer: 60.000