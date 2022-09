Der zweite Matchwinner: Christoph Kramer, der Weltmeister in Gladbacher Reihen, spielte in seinem 250. Spiel für die Borussia auf der Zehnerposition – und machte eine starke Partie: Er dribbelte sich durch die Abwehrreihe und spielte präzise Pässe in die Räume (Hofmann hätte so beinahe sein drittes Tor erzielt). Lob gab es von einem anderen Weltmeister: »Für mich war der Kramer heute bei Mönchengladbach, was der Müller bei Bayern München ist – ein Freigeist«, sagte Lothar Matthäus bei Sky.