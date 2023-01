5 / 7

Ajax, Sevilla, Nizza, dazu 35 Länderspiele – der Däne Kasper Dolberg, Zugang der TSG Hoffenheim, ist mit seinen 25 Jahren bereits ein international erfahrener Angreifer. »Wir brauchten jemanden, der schon nachgewiesen hat, dass er Tore erzielen kann. Kasper hat großes Potenzial«, so TSG-Trainer André Breitenreiter. Dolberg ist von der OGC Nizza an Hoffenheim ausgeliehen, nachdem er das vergangene halbe Jahr in Sevilla gespielt hatte. Womöglich ist er ganz froh, nicht mehr in die OGC-Kabine zu müssen – dort war ihm vor einigen Jahren eine 70.000 Euro teure Uhr von einem Mitspieler gestohlen worden.