Der VfB Stuttgart verlor diese Woche in Wataru Endō seinen womöglich wichtigsten Spieler an den FC Liverpool, zumindest gegen einen völlig harmlosen VfL Bochum reichte es aber auch ohne den Japaner. Mit 5:0 (2:0) übernahm der VfB sogar vorerst die Tabellenführung.

Nach einer frühen Chance von Philipp Hofmann (2.) übernahmen die Stuttgarter die Kontrolle. Nach einer feinen Vorarbeit von Hiroki Ito brachte Serhou Guirassy den VfB in Führung (18.). Die Schwaben ließen danach gleich mehrere vielversprechende Chancen liegen, ehe Dan-Axel Zagadou nach einer Ecke einköpfte (38.).

Bochum enttäuschte auch in der zweiten Hälfte und spielte viel zu passiv. Nach einer Flanke von Chris Führich passte in der VFL-Abwehr keiner auf den einlaufenden Silas auf, der in der 59. Minute für die Vorentscheidung sorgte. Kurze Zeit später legte Silas noch das 4:0 nach (67.). Bochum zeigte in der zweiten Hälfte schon am ersten Spieltag Auflösungserscheinungen und fing sich durch Guirassy auch noch den fünften Gegentreffer (77.). Auch dieses Mal wurde der Torschütze nicht wirklich angegriffen.