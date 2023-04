In der ersten Hälfte war Leverkusen die aktivere Mannschaft, erspielte sich lange aber keine nennenswerten Chancen. Bayer-Trainer Xabi Alonso verzichtete in der Startelf drei Tage nach dem 1:1 gegen Union Saint-Gilloise auf einige Stammkräfte in der Startelf, darunter die formstarken Angreifer Florian Wirtz, Torschütze vom Donnerstag, und Aminde Adli. Das merkte man dem Spiel auch an.