Selbst Wirtz kann nichts ausrichten

Auch in der zweiten Hälfte spielte Leverkusen ohne Ideen nach vorne. In Führung ging dann auch Augsburg: Nach einer Ecke von Arne Engels passte bei Leverkusen die Zuordnung nicht. Der Ball gelangte zu Berisha, der aus wenigen Metern per Kopf traf (55.).

Danach wechselte Bayer-Trainer Xabi Alonso Wirtz ein. Doch auch das Toptalent konnte dem Spiel keine Wendung geben, stattdessen spielte Augsburg weiter auf Konter und hätte das zweite Tor nachlegen können. Der sanfte Aufwärtstrend unter Alonso ist vorerst gestoppt.