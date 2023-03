Sechs Minuten später waren die zarten Berliner Hoffnungen schon wieder erledigt: Der eingewechselte Adli traf mit einem abgefälschten Fernschuss zum 4:1 (73.).

Bayer muss in der Europa League ran

Für die Hertha geht es am kommenden Samstag gegen den FSV Mainz 05 weiter (15.30 Uhr), Bayer Leverkusen empfängt bereits am Donnerstag in der Europa League Ferencváros aus Budapest (18.45 Uhr), bevor es in der Liga bei Werder Bremen (Sonntag, 12.3., 17.30 Uhr) weitergeht.