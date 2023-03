Leverkusens Adli gegen Bayern München Der Schwalbenkönig, der keiner ist

Leverkusens Cinderella: Wütend schmiss Amine Adli seinen rechten Schuh auf den Boden. Gerade erst hatte er die Gelbe Karte gesehen, er habe einen Elfmeter schinden wollen, so der Vorwurf von Schiedsrichter Tobias Stieler. Der Leverkusener tobte, die BayArena, ohnehin laut wie selten, tat es ihm gleich. Dann bekam Stieler per Funk ein Zeichen. Der Referee trabte hinaus an den Spielfeldrand, besah sich die Szene erneut – und reichte Adli sogleich zur Entschuldigung die Hand. Keine Verwarnung, stattdessen Elfmeter für Leverkusen, so das Urteil. Schwer zu erkennen war das nicht: Bayern-Verteidiger Benjamin Pavard hatte Adli mit einem Tritt in die Hacken seines Schuhs entledigt. »Wenn er sich den Schuh selber auszieht, dann Hut ab – dann kann er auch als Zauberer arbeiten«, kommentierte Adlis Teamkollege die Szene nach Spielende am Dazn-Mikrofon.