Fußball-Bundesliga Leverkusen kontert Leipzig aus

Leipzig kam zunächst besser in die Partie und kombinierte sich durch Leverkusens Hälfte, Timo Werner testete Bayer-Torhüter Lukas Hrádecký früh zum ersten Mal (8.). Leverkusen wirkte nach dem Halbfinaleinzug in die Europa League am Donnerstag etwas zerfahren. Der Mannschaft von Trainer Xabi Alonso unterliefen ungewöhnlich viele technische Fehler. Seine Spieler standen sich mitunter selbst im Weg, an die Flanke von Piero Hincapié wollten Jeremie Frimpong und Moussa Diaby rangehen, beide verpassten (21.).