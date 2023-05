In der Folge schien Leverkusen dem 3:1 zwar näher als Gladbach dem Ausgleich. Moussa Diaby (60.) und Frimpong (68.) verpassten etwa eine schnelle Antwort. Dann folgte der Fehler von Nadiem Amiri: Offenbar in der Annahme, er könne Keeper Hrádecký anspielen, passte er den Ball vor das eigene Tor – und zwar in die Füße von Marcus Thuram. Der Gladbacher Stürmer stand am Leverkusener Fünfmeterraum und war wohl selbst überrascht über Amiris Aktion. Er bediente Stindl, der das 2:2 erzielte (90.).

Bayer hat dennoch die Chance auf Europa, für Gladbach hat das Resultat keine gravierenden Konsequenzen, der Klub wird die Saison im Ligamittelfeld beenden. Wie es danach weitergeht, ist offen. Medienberichte über eine bevorstehende Trennung von Trainer Daniel Farke, der durch U23-Trainer Eugen Polanski ersetzt werde, dementierte der Klub. Sportdirektor Roland Virkus sagte bei DAZN vor dem Anpfiff in Leverkusen, dass ein Trainerwechsel nach Saisonende »nicht beschlossene Sache« sei.