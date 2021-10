Fußball-Bundesliga Bayern brillieren weiter ohne Nagelsmann, BVB bleibt erster Verfolger

Obwohl Cheftrainer Nagelsmann mit Corona auch gegen Hoffenheim an der Seitenlinie fehlte, ließen die Bayern keine Zweifel an der eigenen Dominanz. Dortmund – und überraschend starke Freiburger – bleiben in Schlagdistanz.