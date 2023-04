Nach zuletzt zwei schwachen Auftritten in München in der Liga und in Leipzig im Pokal benötigte der BVB auch gegen Union Berlin lange, um in die Partie zu finden. Die Führung fiel mit der ersten größeren Gelegenheit: Eine Hereingabe vom linken Flügel durch Raphaël Guerreiro drückte Donyell Malen am Fünfmeterraum über die Linie (28.). Es war neben einer Gelben Karte für eine Schwalbe von Karim Adeyemi der einzige Aufreger in einer vom BVB überlegen geführten ersten Hälfte (16.).

Das Tückische an Union Berlin in dieser Saison: Sie benötigen nicht viele Chancen, um zu treffen. So auch in diesem Spiel: Kevin Behrens gewann ein Kopfballduell, Sheraldo Becker legte den Ball goldrichtig ab, und Behrens schob den Ball neben den rechten Pfosten – Ausgleich (61.)! Die Partie nun ausgeglichen, Dortmund bemühte sich, aber auch Union blieb gefährlich. Das 2:1 resultierte dann aus einem Fehler des Berliners Paul Seguin, der Youssoufa Moukoko den Ball in die Füße spielte, und der traf in seinem 50. Bundesligaspiel zum 2:1 (79.).