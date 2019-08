Bayern München hat auf Schalke 3:0 (1:0) gewonnen und damit am zweiten Spieltag den ersten Sieg gefeiert. Robert Lewandowski erzielte alle drei Treffer für die Bayern (20., 50., 75. Minute ). Schalke bleibt damit auch im zweiten Liga-Spiel unter Trainer David Wagner ohne eigenes Tor.

Beim Rekordmeister feierte Zugang Lucas Hernández sein Startelf-Debüt. Er kam für den kurzfristig ausgefallenen Thiago (Beschwerden an der Halswirbelsäule) in die Mannschaft. Nico Kovac verzichtete nach auf weitere Wechsel. Schalkes Trainer David Wagner schickte die Elf aufs Feld, die in Gladbach .

Bayern hatte von Beginn an mehr Ballbesitz, Schalke versuchte mit offensivem Anlaufen Bälle zu erobern, um das Spiel dann schnell zu machen. Beim vorletzten oder letzten Pass fehlte aber bei beiden Teams die Genauigkeit. Folgerichtig entstand die erste gute Chance der Partie nach einer Standardsituation. Alexander Nübel parierte Robert Lewandowskis Kopfball im Anschluss an einen Eckstoß glänzend (17.) Zwei Minuten später gab es Strafstoß für die Bayern. Jonjoe Kenny konnte das Tempo von Kingsley Coman nicht mitgehen, traf sich dann bei einem missglückten Grätschversuch selbst und stolperte im Strafraum in die Beine des Franzosen. Den Elfmeter verwandelte Lewandowski sicher (20).

Bayern kontrollierte in der Folge die Partie, Schalke versuchte es weiter über Konter. Mehr als zwei ungefährliche Abschlüsse aus der Distanz von Omar Mascarell (29.) und Amine Harit (42.) sprangen aber nicht heraus. Für München hatte Corentin Tolisso vor der Pause noch eine Gelegenheit (43.).

Doppelpack Lewandowski, Drangphase Schalke

Nach der Pause sorgte Lewandowski mit einem direkten Freistoß in den Winkel aus knapp 22 Metern zunächst für das 2:0 (50.). Sieben Minuten später feierten Superstar Philippe Coutinho und Ivan Perisic ihr Debüt bei den Münchnern.

Nach dem 0:2 erhöhte Schalke das Tempo und kam unter anderem durch Weston McKennie zu einer guten Gelegenheit, Benjamin Pavard warf sich jedoch in den Schuss des Amerikaners (55.). Bayern wirkte in dieser Phase in der Defensive unsicher und hatte zweimal Glück (56./62), dass Schiedsrichter Marco Fritz nicht auf Elfmeter für Schalke entschied. Erst Pavard und dann Perisic hatten den Ball im Anschluss an Standardsituationen im Strafraum mit der Hand berührt.

Mit seinem dritten Tor nach Vorlage von Coman sorgte Lewandowski für die Entscheidung (75.) Bayern bleibt damit auch im neunten Spiel in Folge gegen Schalke ungeschlagen.