Die Bayern hatten in der Folge Glück, dass sie das Spiel mit elf Spielern beendeten: An der Mittellinie überspielte Szoboszlai Upamecano und hatte nur noch den Rasen in Richtung Yann Sommer vor sich. Upamecano foulte seinen Gegenspieler, bekam aber wohl auch deswegen Gelb, weil sein Verteidigerkollege de Ligt in der Nähe des Geschehens war (66.). So blieb es beim Remis.