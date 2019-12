Bayern München - Werder Bremen 6:1 (2:1)

Der Rekordmeister hat auch das 21. Pflichtspiel in Folge gegen Werder Bremen gewonnen. Nach dem 6:1 (2:1) befindet sich Bayern München vorerst auf Rang vier, Bremen ist auf Platz 15. Milot Rashica brachte die Gäste in Führung (24. Minute). Philippe Coutinho (45., 63. und 78.), Robert Lewandowski (45.+4 und 72.) und Thomas Müller (75.) trafen für die Bayern.

Bremen trat in München so defensiv an wie noch nie in dieser Saison. Trotz der 5-3-2-Formation der Gäste kamen die Bayern schon früh zu diversen guten Chancen. Serge Gnabry (5.) und zweimal Lewandowski (9. und 15.) vergaben Möglichkeiten zur Führung. Aber auch Bremen hatte bei einem Konter eine gute Torgelegenheit, Rashica fehlte nach seinem Sprint über 70 Meter am Ende aber die Kraft (7.). 17 Minuten später hatte der Stürmer wieder genug Energie, um Jérome Boateng im Sprintduell gleich mehrere Meter abzunehmen und anschließend sehenswert zur Führung einzuschießen.

In der Folge wirkten die Bayern verunsichert. Bremen hatte noch einige Kontergelegenheiten, insbesondere Rashica beschäftigte die Münchner Defensive. Erst kurz vor Pause kamen die Gastgeber wieder gefährlich vor das gegnerische Tor. In der 45. Minute glich erst Coutinho nach Vorarbeit von Gnabry aus, bevor Lewandowski nach schöner Vorbereitung von Coutinho zur Führung traf. Mit seinem zweiten Treffer nach der Pause war die Partie entschieden.

1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund 0:4 (0:1)

Der BVB agierte in Mainz von Beginn an dominant, konnte aber zunächst auch beste Gelegenheiten nicht nutzen. In der 15. Minute hätte der BVB nach einem Handspiel von Jeremiah St. Juste einen Elfmeter bekommen können. Da der Verteidiger den Ball aber im Fallen an den Arm bekommen hatte, entschied sich Schiedsrichter Benjamin Cortus gegen einen Strafstoß. Marco Reus erzielte dann vom Strafraumrand mit einem schönen Außenristschuss die verdiente Führung für die Gäste (32.). Für ihn war es in dieser Bundesliga-Saison die erste Torbeteiligung in einem Auswärtsspiel.

Nach der Pause ließ sich der BVB mehr und mehr zurückfallen, setzte auf Konter. Mit Erfolg. Gegen aufgerückte Mainzer setzte Dan-Axel Zagadou zum Sprint an und legte dann kurz vor dem Strafraum auf Sancho quer, der aus knapp 14 Metern zum 2:0 traf (66.). Thorgan Hazard (69.) und Nico Schulz (84.) sorgten für den Endstand. Durch den dritten Sieg in Folge ist der BVB vorerst Tabellendritter, Mainz befindet sich auf Platz 14.

1. FC Köln - Bayer 04 Leverkusen 2:0 (0:0)

Die Gäste aus Leverkusen hatten beim Lokalderby beim 1. FC Köln deutlich mehr Ballbesitz, konnten sich gegen die gut geordnete Defensive der Kölner aber kaum Chancen erspielen. Auch als Leverkusens Alesksandar Dragovic mit Gelb-Rot vom Platz flog (62.), kam der FC kaum zu nennenswerten Chancen. Eine gute Idee von Joker Marcel Risse ermöglichte dann die Kölner Führung. Mit einem Heber setzte Risse Jhon Córdoda in Szene, der aus 16 Metern traf (73.). Weil dann auch noch Leon Bailey wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte sah, musste Leverkusen die Partie zu neunt beenden. Sebastiaan Bornauws Treffer entschied die Partie (84.).

Hertha BSC - SC Freiburg 1:0 (0:0)

In seinem 100. Bundesligaspiel hat Vladimir Darida gegen den SC Freiburg mit einem Distanzschuss aus 20 Metern (53.) für den ersten Sieg von Trainer Jürgen Klinsmann mit Hertha BSC gesorgt. In der ersten Hälfte sahen die Zuschauer im Berliner Olympiastadion eine ausgeglichene Partie mit wenigen Torgelegenheiten. Die beste hatte Davie Selke für Hertha. Nach einem Stellungsfehler in der Freiburger Defensive brachte er den Ball aus spitzem Winkel aber nicht aufs Tor. Die Partie wurde nach dem 1:0 zwar offener, bis auf einen Kopfball von Robin Koch (57.) hatten die Gäste aber keine guten Chancen auf den Ausgleich.

SC Paderborn 07 - 1. FC Union Berlin 1:1 (1:0)

Im Duell der Aufsteiger zwischen Paderborn und Union Berlin gab es keinen Sieger. Marcus Ingvartsen brachte die Gäste mit einem Winkelschuss aus knapp 16 Metern in Führung (7.). In der Folge war Berlin die spielbestimmende Mannschaft, ließ aber einige Gelegenheiten für einen zweiten Treffer aus. Paderborns Kai Pröger nutzte eine der wenigen Chancen zum Ausgleich (33.).