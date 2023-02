Dezimierte Bayern verlieren in Gladbach Platzverweis durch Handauflegen

Bayernfalle Borussia-Park: Nach Siegen in DFB-Pokal, Bundesliga und Champions League schien es dem FC Bayern zuletzt gelungen zu sein, sich dem Hauch von Krisenstimmung zum Jahresbeginn erfolgreich zu erwehren. Doch um den Trend beizubehalten, kam das Auswärtsspiel in Gladbach zur Unzeit: weniger aufgrund der zuletzt schwachen Form der Borussia, eher ob der Historie des Duells. In den letzten drei Jahren gab es am Niederrhein bloß einen Punkt in der Liga, dazu ein 0:5-Debakel im DFB-Pokal in der Vorsaison. Unter Julian Nagelsmann konnten die Bayern die Gladbacher noch überhaupt nicht besiegen.