Die Szene des Spiels: Nach dem späten Sieg gegen den SC Freiburg bildeten die Bayern-Spieler einen Kreis, sie hüpften und feierten. Als sich die Jubeltraube auflöste, blieben vier Spieler übrig: Der 20-jährige Sarpreet Singh, Lars-Lukas Mai (19), Leon Dajaku (18) und der Jüngste, der 18-jährige Joshua Zirkzee. Letzterer hatte die Bayern zuvor in der Nachspielzeit in Führung gebracht und einen erneuten Punktverlust des Rekordmeisters verhindert. Es schien, als würden sich die Vier aus der zweiten Mannschaft zusammen freuen, dass der erste von ihnen das geschafft hat, nach dem alle streben: Für die Bayern in der Männer-Bundesliga zu treffen.

Das Ergebnis: Nach Zirkzees 2:1 in der zweiten Minute der Nachspielzeit erzielte Serge Gnabry (90. Minute +5) den 3:1-Endstand. Hier geht es zum Spielbericht.

221. Treffer: Bereits zum 19. Mal in dieser Saison traf Robert Lewandowski. Damit zog er nicht nur an Leipzigs Timo Werner im Rennen um die Torjägerkanone für die aktuelle Spielzeit vorbei. Der Treffer zum 1:0 war zudem das 221. Bundesligator insgesamt für den 31-Jährigen. Ein besonderer Treffer. Denn damit überholte Lewandowski Jupp Heynckes in der ewigen Torjägerliste. Einzig Klaus Fischer (268) und Gerd Müller (365) haben noch mehr Tore erzielt.

1. Gerd Müller: 365

2. Klaus Fischer: 268

3. Robert Lewandowski: 221

4. Jupp Heynckes: 220



Lewandowski has now moved third in the Bundesliga all time top scorers list. #SCFFCB pic.twitter.com/OhOEaKdnjY — Home Bayern (@_HomeBayern) December 18, 2019

Erste Hälfte: Wirklich absehbar war diese Entwicklung in den ersten 25 Minuten noch nicht. Die Bayern spielten herausragenden Fußball, einzig die Chancenverwertung verhinderte wie zuletzt häufiger eine noch höhere Führung. Dann aber folgte der große Einbruch: Thiago spielte die einzige Sechs, und befreite sich Freiburg erst einmal vom Münchner Dauerdruck, geriet der technisch herausragende Spanier mächtig ins Schwimmen. Torhüter Manuel Neuer rettete die Halbzeitführung mit zwei starken Paraden gegen Lucas Höler (34.) und Vincenzo Grifo (41.).

Zweite Hälfte: Es sollte nur der Beginn des Defensivchaos des Meisters sein. Freiburg erzielte in der zweiten Hälfte nicht nur den Ausgleich durch Grifo (59.), der Sportclub drückte gegen den Rekordmeister auf den Siegtreffer. Vor allem bei der Arbeit gegen den Ball war Freiburg den Bayern weit voraus, während Lucas Höler und Nils Petersen fleißig anliefen, hatten Coutinho (für den in der 90. Minute übrigens Zirkzee kam), Lewandowski und Perisic zumindest defensiv einen entspannten Urlaubstag im Schwarzwald. "Freiburg hat es in der zweiten Hälfte einfach gut gemacht", sagte Flick beim Fernsehsender Sky. Eben bis in die Nachspielzeit.

Merken Sie sich dieses Gesicht! Lediglich drei Tage hatte Freiburgs Trainer Christian Streich nach der Niederlage gegen Hertha BSC Zeit, darüber nachzudenken, wie er den FC Bayern ärgern will. Das reichte offenbar - auch wenn die Münchner beim 3:1 gegen den SC mal wieder einen späten Siegtreffer feierten. Robert Lewandowski brachte die Bayern auf Vorlage von Alphonso Davies 1:0 in Führung (16. Minute). Der Torjäger wusste gleich, dass er sich beim Youngster zu bedanken hatte. Ein souveräner Bayern-Sieg ergab sich aus dem frühen Treffer aber nicht. Danach drehte nicht etwa der Gast aus München auf. Es war der SC Freiburg, der stark dagegenhielt. Insbesondere Stürmer Nils Petersen (l.) rackerte sich ab. Der Moment, in dem der Ball zum Ausgleich einschlug: Die harte Arbeit der Freiburger zahlte sich aus, als Vincenzo Grifo das 1:1 schoss (59.). Sofort wurde der Torschütze von seinen Kollegen in den Arm genommen. In der Spielertraube war Grifo kaum noch zu entdecken. Die Münchner hatten alle Mühe mit plötzlich aufmüpfigen Freiburgern. Benjamin Pavard (l.) ließ sich das sogar anmerken. Doch dann passierte das, was beim FC Bayern keinen mehr überraschen sollte: ein später Siegtreffer (90.+2). Überraschend dann aber doch: Torschütze war der 18 Jahre alte Bundesligadebütant Joshua Zirkzee. Merken Sie sich dieses Gesicht. Ach ja, Serge Gnabry gelang noch das Tor zum 3:1-Endstand (90.+5). Diese drei Minuten in der Nachspielzeit, sie ließen das Ergebnis souveräner aussehen, als es war.

Jüngste Demut: Nach einer größtenteils verpatzten Hinrunde, vier Niederlagen und einem Trainerwechsel können sich die Bayern offenbar wieder über Siege gegen individuell unterlegene Teams wie Freiburg freuen. Nach der Partie brach ein weiß-roter Jubelsturm aus, wie er meist nicht einmal auf der bayerischen Meisterfeier zu sehen ist. Der Eindruck wurde von demütigen Aussagen von Bayern-Trainer Hansi Flick gestützt: "Wir haben es zum Glück überstanden", sagte er, wohlgemerkt immer noch nach einem Sieg gegen den SC Freiburg.

Patrick Seeger/DPA Lucas Höler wird von Weltmeister Thomas Müller gefoult

Der Anti-Zirkzee: Der 18 Jahre alte Torschütze der Bayern dürfte einer der Shootingstars der Liga werden, er gilt bereits seit Jahren als großes Talent. Viele Freiburger Profis haben einen anderen Weg zurückgelegt, um in die Bundesliga zu kommen. Exemplarisch dafür ist Höler, der in der Jugend bei Bremer Amateurklubs und bei seiner ersten Männerstation noch in der Regionalliga spielte. Fünfeinhalb Jahre ist das nun her, seitdem ist er alle zwei Jahre eine Liga aufgestiegen, über die dritte ging es in die zweite Liga, ehe ihn Christian Streich in Freiburg zum Bundesligaspieler machte.

Höler ist heute 25 Jahre alt, sein Spielstil ist nicht spektakulär, aber als Stammspieler ist er inzwischen unverzichtbar, gegen die Bayern war er einer der Besten. Sein nachhaltiger Karriereweg dürfte ein Vorbild für alle Talente sein, die nicht schon mit 18 Jahren das erste Mal in der Bundesliga treffen. Auch, wenn er es nicht in die Überschrift geschafft hat.

SC Freiburg - Bayern München 1:3 (0:1)

0:1 Lewandowski (16.)

1:1 Grifo (59.)

1:2 Zirkzee (90.+2)

1:3 Gnabry (90.+5)

Freiburg: Flekken - Gulde, Koch, Heintz - Frantz (54. Kwon), Haberer, Höfler, Günter - Höler (90.+3 Schlotterbeck), Grifo (75. Borrello) - Petersen

München: Neuer - Kimmich, Pavard, Alaba, Davies - Thiago - Gnabry, Thomas Müller (63. Martinez), Coutinho (90. Zirkzee), Perisic - Lewandowski

Zuschauer: 24.000 (ausverkauft)

Schiedsrichter: Stegemann

Gelbe Karten: - / Thomas Müller, Lewandowski, Thiago