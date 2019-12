In der Interviewzone sah der neue Bayern-Star, über den seit Mittwoch alle reden, plötzlich ganz schüchtern aus. Joshua Zirkzee machte mit einer ablehnenden Handbewegung klar, dass er gar nicht mit den Journalisten reden durfte nach dem 2:0-Sieg des FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg. Wenig später gab Sportdirektor Hasan Salihamidzic die Erklärung dazu: Junge Spieler sollten sich "in Ruhe entwickeln. Wichtig ist, dass er nach so einer Erfolgsstory auf dem Boden bleibt".

So haben sie das schon immer gemacht beim FC Bayern. Als im Februar 2003 ein gewisser Bastian Schweinsteiger sein erstes Pflichtspieltor für die Profis schoss und jubelnd einen Talisman in die Höhe reckte, da sagte der damalige Manager Uli Hoeneß, er solle "in Zukunft diesen Schmarrn lassen". Und das 17 Jahre alte Wunderkind Toni Kroos hatten sie mehr als ein Jahr lang von der Presse abgeschirmt.

Joshua Zirkzee ist seit Mittwoch, mit 18 Jahren und 210 Tagen der drittjüngste Bundesliga-Torschütze des FC Bayern. Ob er auch mal so ein großer Spieler wie Schweinsteiger oder Kroos wird, ist freilich noch offen. Doch zumindest haben sie dem Angreifer aktuell schon einmal einiges zu verdanken: In Freiburg gelang dem athletischen Strafraumstürmer der 2:1-Führungstreffer in der Nachspielzeit, 104 Sekunden nach seiner Einwechslung. Beim 2:0 (0:0)-Sieg gegen Wolfsburg schoss er am Samstag nach genau drei Minuten das späte, erlösende 1:0 (85. Minute). Zwei Ballkontakte, zwei Tore: Für den Angreifer ein sensationeller Einstand, für den Verein ein versöhnlicher Jahresabschluss.

Zirkzee nutzte seine Chancen

"Ein guter Typ mit einem guten Riecher", sagte Serge Gnabry am Samstag, der beide Male ein Tor nachlegte; der sich gegen Wolfsburg aber auch von Zirkzee im Kampf um den Ball den entscheidenden Torschuss abnehmen lassen musste. "Das waren zwei Tore, die auch eine gewisse Entschlossenheit zeigen", lobte Joshua Kimmich. "Wir sind jetzt noch vier Punkte hinter Leipzig. Das sah schon schlimmer aus in dieser Saison", sagte er. Bayern wieder mittendrin im Meisterrennen - das habe man auch Zirkzee zu verdanken.

Den richtigen Riecher hatte auch Hansi Flick bewiesen. In den vergangenen Wochen hatten die Bayern jeweils in der Schlussphase ihre Probleme gehabt mit dem Toreschießen, Kimmich spricht als Hauptproblem die müden Beine an: viele Verletzte, ein ausgedünnter Kader. So hatte der Trainer kaum andere Optionen gegen geschickt verteidigende Wolfsburger, auf der Bank saßen nach der Einwechslung von Jérôme Boateng nur noch Nachwuchs-Feldspieler. Zirkzee nutzte seine Chancen. Passenderweise an einem Tag, an dem sich Stammstürmer Robert Lewandowski gleich nach der Stadion-Weihnachtsfeier zu einer kleinen Operation an der Leiste verabschiedete.

Matthias Balk/DPA Darf schon mit Serge Gnabry rühren: Joshua Zirkzee (links)

Der Angreifer aus den Niederlanden ist nicht der einzige Youngster, der dazu beigetragen hat, dass sich die Bayern recht erfolgreich durch schwere Wochen hangelten. Unter Vorgänger Niko Kovac war Alphonso Davies meistens in der U23 des Rekordmeisters geparkt, Flick nannte ihn vergangene Woche eine "Lebensversicherung". Als gelernter Flügelstürmer war der Kanadier, der gerade einmal ein halbes Jahr älter ist als Zirkzee, uninteressant. Flick nutzt seine enorme Schnelligkeit nun vor allem dazu, als Linksverteidiger Tempo in den Spielaufbau zu bringen und, noch wichtiger, Konter des Gegners zu verhindern.

Mit Mai wartet der nächste Nachwuchsprofi

Sportdirektor Hasan Salihamidzic stellt die Einsätze weiterer Talente in Aussicht: "Wir werden sicher einige junge Spieler mitnehmen ins Trainingslager. Dann schauen wir, wer am besten abschneidet." Schon allein wegen der Personalnot könnte auch Innenverteidiger Lars Lukas Mai bald mal wieder Einsatzzeiten bekommen: Als sich gegen Wolfsburg Javier Martinez schwer verletzte - er wird wohl bis zu zwei Monate fehlen - wurde zwar Boateng eingewechselt. Dieser aber machte schon wieder keine gute Partie - gut möglich, dass er die Bayern in der Winterpause endgültig verlässt.

Dass der zweifache Torschütze Zirkzee auf dem Boden bleiben soll, das hat auch mit dessen persönlicher Entwicklung zu tun. Er gilt als Heißsporn, Anfang November kassierte er im Drittligaspiel beim SV Meppen (3:5) innerhalb weniger Sekunden eine gelbe Karte und den Platzverweis, weil er sich zu leicht provozieren ließ. Und dass er in der aktuellen Saison in der zweiten Mannschaft bislang nur sieben Mal in der Startelf stand, darf man durchaus als Denkzettel verstehen. Nach einer starken Phase im vergangenen Frühjahr ließen seine Leistungen im Sommer oft zu wünschen übrig.

Dass die jungen Spieler bei den Profis aber nicht nur funktionieren, sondern zu Leistungsträgern werden und wichtige Tore schießen, das hat für die Bayern über den aktuellen sportlichen Erfolg hinaus große Bedeutung. So stärken Davies' Leistungen den oft kritisierten Sportdirektor Salihamidzic, denn seine Scouts holten "Phonsie" nach Europa. Und der ehemalige Rotterdam-Spieler Zirkzee, bei dem sich die Münchner 2017 gegen große Konkurrenz durchsetzten, darf nach insgesamt 43 Spielen für Nachwuchsteams schon als Eigengewächs gelten. Den Bayern-Bossen ist es wichtiger, als sie es in der Öffentlichkeit kundtun, dass der 70 Millionen teure Campus bald wieder Identifikationsfiguren produziert.

Dass sie einst Schweinsteiger erdeten ist schon 16 Jahre her.