Den Bayern droht nun nach zuletzt elf Meisterschaften in Serie sogar eine Saison ganz ohne Titel. In DFB-Pokal und Champions League ist der Klub bereits ausgeschieden. Bundesliga-Verfolger Borussia Dortmund kann am Sonntag mit einem Sieg beim FC Augsburg (17.30 Uhr/DAZN) in der Tabelle vorbeiziehen – und hätte es dann am letzten Spieltag am kommenden Wochenende selbst in der Hand. Derweil kann Leipzig bei nun vier Punkten Vorsprung auf die Konkurrenz in der kommenden Saison fest mit der Champions League planen.