Fußball-Bundesliga Berlin schießt Düsseldorf tiefer in die Krise

Der Aufwärtstrend von Hertha BSC hält an: Gegen Fortuna Düsseldorf gewann der Hauptstadtklub 3:1 (2:1) und feierte den dritten Sieg in Folge. Die Gäste warten seit nunmehr sieben Spielen auf einen Erfolg. Die Führung durch Rouwen Hennings' Foulelfmeter (32. Minute) drehten Vedad Ibisevic (37.), Javairo Dilrosun (44.) und Vladimir Darida (62.) zugunsten der Hausherren.

Kapitän Ibisevic kehrte bei den Berlinern in die Startelf zurück: Nach zwei Jokertoren in der Vorwoche beim 4:0 gegen den 1. FC Köln brachte Ante Covic den Bosnier anstelle von Davie Selke im Sturmzentrum. Gleich in der fünften Minute hatte Ibisevic seine erste Szene: Ein abgefälschter Versuch aus gut zehn Metern Entfernung strich knapp über das Düsseldorfer Tor.

Auch der Rest der Anfangsphase gehörte Hertha, das immer wieder über die Flügel und nach Standardsituationen gefährlich wurde. Die Fortuna kam nur selten zu Offensivaktionen: Ein erstes Zuspiel in die Spitze klärte Torhüter Rune Jarstein rechtzeitig vor Rouwen Hennings (22.).

Erneute Diskussionen um den Videobeweis

Der zweite Düsseldorfer Angriff sorgte erstmals für Gefahr - und für Diskussionen: Herthas Maximilian Mittelstädt hatte Lewis Baker aus dem Gleichgewicht gebracht, Schiedsrichter Martin Petersen auf Ecke entschieden. Der Engländer in Diensten der Fortuna protestierte, Petersen sah sich die Szene noch einmal an - und korrigierte auf Abstoß für die Hertha (26.).

Viel Zeit, mit dem Schiedsrichter und seinem Videoassistenten zu hadern, blieb der Mannschaft von Friedhelm Funkel nicht: Nach einem Foul von Dedrick Boyata an Oliver Fink bekamen die Gäste doch noch einen Strafstoß zugesprochen, den Hennings flach verwandelte (32.). Am Kräfteverhältnis auf dem Platz änderte die überraschende Düsseldorfer Führung jedoch nichts: Ibisevic (37.) und Dilrosun per Direktabnahme (44.)

Auch nach dem Seitenwechsel gelang es der Fortuna nicht, aus dem Spiel heraus für Gefahr zu sorgen. Stattdessen erhöhte Darida nach Zuspiel des eingewechselten Dodi Lukebakio auf den 3:1-Endstand (62.). Mit zehn Punkten aus sieben Spielen steht die Hertha auf dem zehnten Tabellenrang, Düsseldorf belegt mit vier Zählern Platz 14.

Hertha BSC - Fortuna Düsseldorf 3:1 (2:1)

0:1 Hennings (32.)

1:1 Ibisevic (37.)

2:1 Dilrosun (44.)

3:1 Darida (62.)

Hertha: Jarstein - Klünter, Stark, Boyata, Mittelstädt - Skjelbred - Wolf (79. Leckie), Darida, Grujic, Dilrosun (60. Lukebakio) - Ibisevic (71. Selke)

Düsseldorf: Steffen - Zimmermann, Ayhan, Adams, Gießelmann - Bodzek, Baker (71. Morales) - Tekpetey, Fink (77. Karaman), Ampomah (63.) - Hennings

Schiedsrichter: Petersen

Gelbe Karten: Boyata, Skjelbred / Bodzek, Morales, Tekpetey