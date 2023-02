Fußball-Bundesliga Brandt trifft mit dem Rücken – Dortmund übernimmt die Tabellenführung

Die Frankfurter schienen in der Anfangsphase die Champions-League-Pleite gegen Neapel noch in den Beinen zu haben und fanden nicht ins Spiel. Stattdessen ging Leipzig früh in Führung, als Emil Forsberg per Steilpass Timo Werner bediente und der Nationalstürmer den Ball anschließend an Kevin Trapp vorbei ins Tor brachte (6.). Danach fand Frankfurt zwar besser ins Spiel und setzte Leipzig auch mal unter Druck, doch noch vor der Pause legte RB das 2:0 nach. Diesmal bediente Werner den mitgelaufenen Forsberg, der aus kurzer Distanz einnetzte (40.).