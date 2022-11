Fußball-Bundesliga Moukokos Traumtor leitet BVB-Sieg ein, FC Bayern gewinnt knapp bei Hertha BSC

Der Aufwärtstrend des VfL hält an: In Mainz blieb die Mannschaft von Trainer Niko Kovač auch im sechsten Spiel in Serie ungeschlagen. In einer chancenarmen Partie waren die Gastgeber zunächst besser: Dominik Kohr scheiterte erst an Wolfsburg-Keeper Koen Casteels (27.), dann am Pfosten (29.).

Die Führung fiel nach einer Standardsituation: Am zweiten Pfosten kam eine Ecke von der rechten Seite herunter, Felix Nmecha hielt den Ball mit dem Kopf im Spiel und Patrick Wimmer zog aus der Drehung ab (33.).

Im zweiten Durchgang traf Nmecha nach Zuspiel von seinem Bruder Lukas die Latte (58.), ehe VfL-Kapitän Maximilian Arnold per direkt verwandeltem Freistoß auf 2:0 erhöhte (70.), wobei 05-Torhüter Robin Zentner nicht gut aussah. Den Schlusspunkt setzte Ex-Mainzer Ridle Baku, der einen Konter erfolgreich abschloss (84.).