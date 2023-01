Maaßens Rückkehr: Von 2020 bis 2022 trainierte Enrico Maaßen die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund, jetzt kehrte er als Cheftrainer des FC Augsburg an die alte Wirkungsstätte zurück. Es gab freundlichen Applaus, aber keine Trendwende: Seit mittlerweile neun Pflichtspielen sind die Augsburger ohne Sieg.

Augsburger Großreinemachen: Auf dem erwünschten Weg Richtung obere Tabellenhälfte hat der FCA in dieser Spielzeit wieder mal personell am großen Rad gedreht. Jeweils ein Dutzend Spieler sind in Sommer und Winter gekommen und gegangen. Und ein paar Tage hat Manager Stefan Reuter ja noch, um dieser beeindruckenden Bilanz noch ein paar frische Namen hinzuzufügen. So soll San José an Carlos Gruezo interessiert sein.