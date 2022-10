Ein weiterer Treffer gelang der Eintracht nicht mehr. Nach der umstrittenen Szene, als es keinen Strafstoß für Frankfurt gab, war Pause.

Frankfurt lässt viel liegen

In der zweiten Hälfte nutzten die in dieser Saison so häufig ineffizienten Dortmunder prompt ihre erste Chance. Und wieder mal waren es die Teenager, die für Torgefahr sorgten. Youssoufa Moukoko leitete auf Jude Bellingham weiter, der sich im Strafraum geschickt durchsetzte und das 2:1 erzielte (52.).