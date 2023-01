In der Folge nahm das Tempo merklich ab. Mainz zog sich weit zurück und lauerte auf Ballgewinne, die Dortmunder bemühten sich, Außenstürmer Donyell Malen und Karim Adeyemi in Eins-gegen-Eins-Duelle zu schicken. Platz genug dafür war aber selten, immer wieder orientierten sich die BVB-Stürmer zu früh in die Spielfeldmitte und fanden sich in Unterzahl gegen die Mainzer Abwehr wieder. Ein Abschluss Youssoufa Moukokos ans Außennetz (8.), eine Chance für Adeyemi, der den Ball aus dem Gewühl übers Tor setzte (14.) – viel mehr fiel dem BVB vor der Pause nicht ein.