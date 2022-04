Fußball-Bundesliga Reyna, Dahoud und Hummels verletzt – trotzdem gewinnt der BVB in Stuttgart

Eigentlich muss Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga in den letzten Saisonwochen nur noch den zweiten Platz heil ins Ziel bringen. Doch von »heil« konnte beim 2:0 (1:0)-Auswärtssieg beim VfB Stuttgart keine Rede sein: Erst ging Giovanni Reyna zum zweiten Mal binnen weniger Wochen aufgrund einer Verletzung unter Tränen vom Feld (2. Minute).

Dann verletzte sich Mittelfeldspieler Mahmoud Dahoud an der Schulter (34.), zur Pause musste auch noch der angeschlagene Mats Hummels mit Oberschenkelproblemen draußen bleiben. Reyna-Ersatz Julian Brandt hatte den BVB in der Zwischenzeit in Führung gebracht (12.) und traf auch zur späten Entscheidung (72.).

Die Entstehung des Dortmunder 1:0 wurde vom Video-Assistenten noch einmal gründlich überprüft – der einleitende Steilpass von Jude Bellingham, der vorbereitende Querpass von Erling Haaland und ein Zusammenstoß der Stuttgarter Atakan Karazor und Konstantinos Mavropanos waren jedoch allesamt regelkonform.

Mit seinem Tor schrieb Brandt dabei ganz unvermittelt Bundesliga-Geschichte: Der Treffer war der früheste eines Einwechselspielers im Oberhaus. Und er ging der Leistung nach in Ordnung, denn die Anfangsminuten gehörten den Gästen aus Dortmund. Eine Eckball-Hereingabe von Thorgan Hazard setzte Raphael Guerreiro per Volley von der Strafraumkante an den Außenpfosten (8.), Marco Reus scheiterte wenig später per Hacke an VfB-Keeper Florian Müller (17.).