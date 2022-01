Aufholjagd nach der Pause 3:2 nach 0:2 – Dortmund gewinnt dank später Tore in Frankfurt

Es war ein Kraftakt nötig, aber Borussia Dortmund hat in Frankfurt einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert: Ein 0:2-Rückstand bis zur 70. Minute hielt den BVB nicht davon ab, in der Tabelle näher an die Bayern zu rücken.