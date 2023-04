Fußball-Bundesliga Dortmund verpasst Sieg in Bochum und hadert mit dem Schiedsrichter

In hoher Schlagzahl ging es weiter: Asano scheiterte mit einem zu zentralen Versuch an Kobel (12.), ehe der BVB die Spielkontrolle an sich riss und einen Angriff nach dem anderen aufs Tor der Bochumer zurollen ließ. Jude Bellingham und Adeyemi mit einer Doppelchance (26.) sowie erneut Adeyemi (31.) näherten sich dem 2:1 an, auf der Gegenseite blieb Asano mit seinem Tempo gefährlich (35.).

Beide Klubs spielen auf Sieg

Dann war erneut Dortmund am Zug, aber Torwart Manuel Riemann ließ sich nicht vom schnellen Adeyemi überspielen und kam zuerst an den Ball (37.). Eine anspruchsvolle Direktabnahme Malens mit dem Außenrist landete ebenfalls in Riemanns Armen (40.), für Bochum zielte Philipp Hofmann nur minimal am Tor vorbei (42.).