Borussia Dortmund ist erfolgreich in die Bundesliga-Saison 2022/2023 gestartet. Am ersten Spieltag gewannen die Dortmunder im eigenen Stadion 1:0 (1:0) gegen Bayer Leverkusen. Das einzige Tor erzielte Kapitän Marco Reus (10. Minute). Nach dem Pokalerfolg gegen 1860 München steht der BVB nun bei zwei Siegen in zwei Pflichtspielen unter dem neuen Trainer Edin Edin Terzić.