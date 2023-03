Davie Selke (42.) konnte zwischenzeitlich zwar verkürzen, die nun seit fünf Spielen sieglosen Kölner kamen jedoch nie in die Nähe eines Punktgewinns. Während die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart als Tabellen-13. nur sechs Punkte vor der Abstiegszone steht, kann der BVB am Sonntag noch vom FC Bayern München von Platz eins verdrängt werden, wenn der Rekordmeister in Leverkusen punktet.