Fußball-Bundesliga Dortmund siegt im Topspiel gegen Leipzig – Reus stellt BVB-Rekord ein

Um das Spiel in Gänze auf den Kopf zu stellen, verteidigten die Dortmunder in der Schlussphase dann aber zu abgeklärt. In der Nachspielzeit hatte der spät eingewechselte Werner noch die Großchance auf den Ausgleich, Schlotterbeck stellte sich auf der Torlinie in den Weg (90.+4). Die folgende Ecke wurde ebenfalls gefährlich, aber Meyer hielt gegen Forsberg.