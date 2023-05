Fußball-Bundesliga Haller stößt Tor zur ersten BVB-Meisterschaft seit 2012 auf

BVB-Trainer Edin Terzić musste in einem der wichtigsten Spiele der Saison auf einen seiner wichtigsten Spieler verzichten, Jude Bellingham fiel mit einer Knieverletzung aus. Das tat der Dortmunder Spiellaune zunächst keinen Abbruch, mit Bellingham-Vertreter Raphaël Guerreiro kombinierten sich die Borussen immer wieder in den Strafraum. Marius Wolf (8.), Karim Adeyemi (10.) und Haller (20.) scheiterten aber an ungenauen Abschlüssen oder an FCA-Torhüter Tomáš Koubek. Die beste Chance hatte Brandt (33.), Koubek lenkte seinen Abschluss noch zur Ecke.