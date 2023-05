Der Heimbonus: Borussia Dortmund ist daheim das, was man eine Macht nennt. In der Rückrunde hat die Elf von Edin Terzić alle Heimpartien gewonnen. Der BVB ist der Herr im Haus, in den vergangenen drei Heimspielen schoss die Elf 15 Tore. Insgesamt haben die schwarzgelben Anhänger in ihrem Wohnzimmer 2023 schon 50 Dortmunder Tore gesehen.