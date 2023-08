Bochum war von Anfang an die aggressivere Mannschaft und versteckte sich gegen den BVB nicht. Zwar hatte Sébastien Haller früh eine starke Chance per Kopf, die Bochums Keeper Manuel Riemann vereitelte (6.), danach aber spielte fast nur der VfL – und ging in Führung. Riemann schlug den Ball über den halben Platz zu Maxi Witte. Der bediente Kevin Stöger, der wiederum links im Strafraum direkt abzog. Der Schuss schlug im rechten Eck ein, Gregor Kobel im Tor der Dortmunder wirkte überrascht (13.). Später traf Bochums Philipp Hofmann per Kopf noch die Latte (32.). Insgesamt hatte der VfL in der ersten Hälfte zwölf Torschüsse, Vizemeister Dortmund nur sieben.