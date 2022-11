Dortmund machte das Spiel, Wolfsburg wollte kontern und es ergab sich eine rasante erste Hälfte. Schon in der dritten Minute scheiterte Omar Marmoush am formstarken BVB-Keeper Gregor Kobel. Kurz darauf verlängerte Sebastian Bornauw am ersten Pfosten eine Ecke, dahinter stand van de Ven bereit und köpfte ein (6.).