Fußball-Bundesliga Dortmund verspielt zweimal die Führung – Schalke punktet im Revierderby

Damit ist Dortmunds Siegesserie in der Bundesliga gerissen. Achtmal in Folge hatte das Team zuletzt gewonnen. Schalkes Serie hingegen hielt: Die Knappen sind nun seit sieben Partien ungeschlagen (zwei Siege, fünf Remis).

Danach, dass die Schalker mit einem Punkt aus dem Derby gehen würden, sah es aber lange Zeit nicht aus.

Die erste Dortmunder Chance vergab Julian Ryerson nach fünf Minuten, es war der Auftakt zu einem dominanten BVB-Auftritt in der Schalker Arena. In der Folge war es immer wieder Ralf Fährmann, der ein Gegentor verhinderte. Der Torwart parierte gegen Raphael Guerreiro (18.), gegen Donyell Malen nach dessen sehenswerter Aktion (30.), gegen Marius Wolf (37.) und Jude Bellingham (41.). Zudem rettete Schalke-Verteidiger Maya Yoshida in höchster Not gegen Malen (44.).