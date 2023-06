Am Montag hatte an der Säbener Straße erneut der Transfer-Ausschuss getagt, dort sollen sich die Klubspitzen auch mit dem Segen von Trainer Thomas Tuchel auf Kane festgelegt haben. »Wir arbeiten hart daran, dass wir in der kommenden Saison eine Mannschaft haben, die besseren Fußball spielt als in der vergangenen«, sagte Aufsichtsratsmitglied Uli Hoeneß, der ebenfalls Teil der Taskforce ist. Durch den Fokus auf Kane sind Victor Osimhen vom SSC Neapel und Eintracht Frankfurts Randal Kolo Muani vorerst wohl keine heißen Kandidaten mehr.